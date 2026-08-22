Informations pratiques

Saint-Pierre-de-Coutances

Le petit peuple caché de la forêt

Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :

2026-10-28

En compagnie de l’association AVRIL, venez découvrir les histoires et les légendes qui peuplent les bois, et aidez les êtres de la forêt !

Inscription obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Entre 5 et 12 ans. .

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le petit peuple caché de la forêt

L’événement Le petit peuple caché de la forêt Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Partenaires extérieurs