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AGENDA · Saint-Pierre-de-Coutances

Le petit peuple caché de la forêt Saint-Pierre-de-Coutances

mercredi 28 octobre 2026 · Saint-Pierre-de-Coutances

Le petit peuple caché de la forêt Saint-Pierre-de-Coutances

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
50200 Saint-Pierre-de-Coutances
Département
Manche
Tarif

Saint-Pierre-de-Coutances

Le petit peuple caché de la forêt

Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :
2026-10-28

En compagnie de l’association AVRIL, venez découvrir les histoires et les légendes qui peuplent les bois, et aidez les êtres de la forêt !
Inscription obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Entre 5 et 12 ans.   .

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35  contact@associationavril.org

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English : Le petit peuple caché de la forêt

L’événement Le petit peuple caché de la forêt Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Partenaires extérieurs

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