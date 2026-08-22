Le petit peuple caché de la forêt Saint-Pierre-de-Coutances
mercredi 28 octobre 2026 · Saint-Pierre-de-Coutances
Informations pratiques
Saint-Pierre-de-Coutances
Le petit peuple caché de la forêt
Saint-Pierre-de-Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 15:30:00
Date(s) :
2026-10-28
En compagnie de l’association AVRIL, venez découvrir les histoires et les légendes qui peuplent les bois, et aidez les êtres de la forêt !
Inscription obligatoire. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Entre 5 et 12 ans. .
Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
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English : Le petit peuple caché de la forêt
L’événement Le petit peuple caché de la forêt Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Partenaires extérieurs
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