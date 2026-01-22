Le petit peuple de la forêt Ménestreau-en-Villette
Le petit peuple de la forêt Ménestreau-en-Villette lundi 16 février 2026.
Le petit peuple de la forêt
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret
Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR
4.2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Pendant les vacances d’hiver, plongez en famille dans un univers magique avec notre jeu de piste
Le petit peuple de la forêt
Pendant les vacances d’hiver, plongez en famille dans un univers magique avec notre jeu de piste
Le petit peuple de la forêt ♂️
Du 16 au 27 février 2026
️ Du lundi au vendredi
Pour les enfants de 4 à 12 ans
La forêt regorge d’êtres vivants…
Pars à leur rencontre pour découvrir leurs noms, leurs secrets et mieux comprendre la vie de la forêt
️ Jeu inclus dans le droit d’entrée du domaine
Adultes 6 € Enfants (3–12 ans) 4,20 €
Domaine du Ciran Ménestreau-en-Villette
Infos 02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com
Une activité idéale à partager en famille pendant les vacances ! 4.2 .
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the winter vacations, immerse the whole family in a magical world with our treasure hunt
The little people of the forest
L’événement Le petit peuple de la forêt Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-01-22 par ADRT45