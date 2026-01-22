Le petit peuple de la forêt Ménestreau-en-Villette

Le petit peuple de la forêt

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

Début : Jeudi 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

2026-02-16

Pendant les vacances d’hiver, plongez en famille dans un univers magique avec notre jeu de piste

Le petit peuple de la forêt

Pendant les vacances d’hiver, plongez en famille dans un univers magique avec notre jeu de piste

Le petit peuple de la forêt ‍♂️

Du 16 au 27 février 2026

️ Du lundi au vendredi

Pour les enfants de 4 à 12 ans

La forêt regorge d’êtres vivants…

Pars à leur rencontre pour découvrir leurs noms, leurs secrets et mieux comprendre la vie de la forêt

️ Jeu inclus dans le droit d’entrée du domaine

Adultes 6 € Enfants (3–12 ans) 4,20 €

Domaine du Ciran Ménestreau-en-Villette

Infos 02 38 76 90 93

contact@domaineduciran.com

Une activité idéale à partager en famille pendant les vacances ! 4.2 .

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

English :

During the winter vacations, immerse the whole family in a magical world with our treasure hunt

The little people of the forest

