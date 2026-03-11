Le petit peuple de l’Ignon

Poncey-sur-l’Ignon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:00:00

fin : 2026-04-08 11:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Quelles sont les créatures qui vivent sur les bords de l’Ignon ? Quels animaux ont élu domicile dans les profondeurs de son lit ? Comment l’Ignon a façonné les habitats naturels depuis sa source jusqu’à rejoindre la Tille ?

Pour le découvrir, rejoignez-nous le 8 avril pour une sortie jusqu’aux sources de l’Ignon en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le dispositif Natura 2000 du Pays Seine-et-Tilles

Lieu précisé lors de l’inscription Gratuit Places limitées Durée environ 2h

A prévoir Vêtements adaptés à la météo, jumelles…

Inscription (obligatoire) natura2000@pays-seine-et-tilles.fr 07.50.74.66.56 .

Poncey-sur-l’Ignon 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 74 66 56 natura2000@pays-seine-et-tilles.fr

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English : Le petit peuple de l’Ignon

L’événement Le petit peuple de l’Ignon Poncey-sur-l’Ignon a été mis à jour le 2026-03-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)