Le petit peuple de l’Ignon

Poncey-sur-l’Ignon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:00:00

fin : 2026-04-08 11:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Au fil d’une balade sur le sentier qui nous conduira aux sources de l’Ignon, venez découvrir le petit peuple fascinant de la rivière. Amphibiens, insectes aquatiques, oiseaux, poissons… la rivière grouille de vie et de surprises !

Présenté par Etienne Colliat-Dangus.

RDV à 9 h à Poncey-sur-l’Ignon. Lieu exact précisé après inscription auprès du Pays Seine et Tilles à partir du 8 mars au 03 80 35 22 75 ou via natura2000@pays-seine-et-tilles.fr. Retour vers 11h. Apporter vêtements adaptés (bottes ou chaussures étanches, pantalon, veste). .

Poncey-sur-l’Ignon 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

