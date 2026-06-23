Le petit peuple des bois et des haies Ferme Soust Sévignacq-Meyracq samedi 11 juillet 2026.

Sévignacq-Meyracq

Le petit peuple des bois et des haies

Ferme Soust 2847 Route des Pindats Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Au fil d’une balade, partez à la rencontre des animaux qui peuplent ces lieux. Certains se laisseront voir ou entendre ; pour les autres, créatures de la nuit, apprenez à déceler leurs traces et découvrez-les en images grâce à un film tourné en caméra infrarouge, accompagné en live par un musicien. Une façon ludique de mieux comprendre leurs comportements et leurs liens avec la forêt, avant de terminer la soirée autour d’un buffet en musique.

Restauration sur place sur réservation .

Ferme Soust 2847 Route des Pindats Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 11 21

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L’événement Le petit peuple des bois et des haies Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées