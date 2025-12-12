Le petit peuple des cadavres Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 20 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le biologiste Damien Charabidzé nous explique les processus de biodégradation des cadavres dans la nature.

Quels insectes en sont responsables et comment peuvent-ils aider la police scientifique ?Principaux responsables de la décomposition, les asticots (larves de mouches) consomment un cadavre « aussi vite que ne le ferait un lion ». En contexte judiciaire, ils peuvent être utilisés par la police scientifique pour dater le décès. Mais le plus souvent, les corps humains ne subissent pas ces processus de recyclage naturels : ils sont pris en charge dans le cadre de rites funéraires.

**Damien Charabidzé** est professeur à l’université de Lille.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Le petit peuple des cadavres_ (Tana, 2025)

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine