Le petit peuple des murs Rue de Croze Pertuis
Du 19/01 au 07/02/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h.
Egalement de 14h à 18h. Rue de Croze Espace de Croze Pertuis Vaucluse
L’art dans la rue
L’exposition le Petit Peuple des Murs autour de
l’art urbain ou street art aborde une thématique
très actuelle l’art dans la rue. Les artistes
choisis travaillent sur les murs de nombreuses
villes du monde et leurs interventions sont
maintenant reconnues comme de véritables
œuvres artistiques, notamment à travers
les commandes publiques qu’ils reçoivent.
L’exposition présente des artistes du “street
art” avec un hommage à Keith Haring, l’un
des précurseurs des années 80 et neuf
autres plus contemporains comme Speedy
Graphito, Invader, Jef Aerosol, Jérôme
Mesnager, Mosko, Nemo, Paella
Chimicos, Oakoak, Monsieur Chat. Artesens
a sélectionné, parmi les clichés du
photographe Gérard Faure qui a côtoyé de près
la plupart de ces artistes, une photographie
bien représentative du travail de chacun en
milieu urbain.
Rue de Croze Espace de Croze Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
English :
Art in the street
German :
Kunst auf der Straße
Italiano :
Arte in strada
Espanol :
Arte en la calle
