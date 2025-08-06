Le petit peuple des murs Rue de Croze Pertuis

Le petit peuple des murs

Du 19/01 au 07/02/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h.

Mercredi & Samedi

Egalement de 14h à 18h. Rue de Croze Espace de Croze Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-19 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-01-19

L’art dans la rue

L’exposition le Petit Peuple des Murs autour de

l’art urbain ou street art aborde une thématique

très actuelle l’art dans la rue. Les artistes

choisis travaillent sur les murs de nombreuses

villes du monde et leurs interventions sont

maintenant reconnues comme de véritables

œuvres artistiques, notamment à travers

les commandes publiques qu’ils reçoivent.

L’exposition présente des artistes du “street

art” avec un hommage à Keith Haring, l’un

des précurseurs des années 80 et neuf

autres plus contemporains comme Speedy

Graphito, Invader, Jef Aerosol, Jérôme

Mesnager, Mosko, Nemo, Paella

Chimicos, Oakoak, Monsieur Chat. Artesens

a sélectionné, parmi les clichés du

photographe Gérard Faure qui a côtoyé de près

la plupart de ces artistes, une photographie

bien représentative du travail de chacun en

milieu urbain.

Exposition Artesens .

Rue de Croze Espace de Croze Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

Art in the street

German :

Kunst auf der Straße

Italiano :

Arte in strada

Espanol :

Arte en la calle

L’événement Le petit peuple des murs Pertuis a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Pertuis