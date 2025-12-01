LE PETIT POUCET ET LE VILAIN PETIT CANARD Place Gravedona ed Uniti Guer

LE PETIT POUCET ET LE VILAIN PETIT CANARD

Place Gravedona ed Uniti Centre Culturel Le Belvédère Guer Morbihan

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Après Blanche Neige et Cendrillon, Scopitone revient avec ses deux derniers opus!

Vous avez été nombreux à vouloir voir »la suite » après la venue de la compagnie en décembre dernier! Chose faite! Le petit poucet et le vilain petit canard débarquent au Belvédère! Deux nouvelles histoires pour nous faire mourir de rire!

Un après-midi qui sent bon Noël. À cette occasion, pensez à enfiler votre plus beau pull et/ou bonnet de… Noël! Que tu sois biche, élan, caribou, ou père Noël, tu es le/la bienvenu.e!

P’tit +

Entre les deux histoires, un goûter pour petits et grands lutins pour fêter l’approche de Noël!

Théâtre d’objets

Durée 50 min Tout public, dès 5 ans. .

Place Gravedona ed Uniti Centre Culturel Le Belvédère Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 14 47

