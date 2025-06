Essonne

Le Petit Poucet – Les Bords d’été #5 Parc d’Ozonville Athis-Mons 5 juillet 2025 17:00

Gratuit sans réservation – À partir de 5 ans – En famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T17:00:00 – 2025-07-05T17:30:00

Fin : 2025-07-06T16:45:00 – 2025-07-06T17:15:00

Le Petit Poucet

Scopitone & Cie

Poucet est sûrement pauvre et petit, mais pas d’esprit ! Sous ses faux airs de tire au flanc, il est sans doute le plus éveillé de l’école malgré son cartable suranné, ses protège-cahiers écornés et ses buvards imbibés. Quand ses cancres de frères ne font que redoubler, il collectionne les bons points et reste le seul à pouvoir rapporter son bulletin signé. Un petit bijou de fantaisie senteur « colle Cléopâtre » pour retourner tous ensemble sur les bancs de l’école.

Cet évènement est porté par Les Bords de Scènes – Grand-Orly Seine Bièvre.

Parc d’Ozonville 35 avenue Marcel-Sembat 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France 01 69 57 81 10 https://www.lesbordsdescenes.fr/actus/les-bords-dete-4/ https://www.facebook.com/LesBdScenes Accès libre et gratuit.

Pour accéder au Parc d’Ozonville :

BUS 399, 191-100, 487, 485

RER C arrêt Athis-Mons

Il est aussi possible de venir en voiture et de se garer aux alentours du parc.

Les Bords d’été

