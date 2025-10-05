LE PETIT PRINCE A TRAVERS LES ETOILES – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

LE PETIT PRINCE A TRAVERS LES ETOILES Début : 2025-12-13 à 14:30. Tarif : – euros.

Concert de Noël – Spectacle musical jeune publicD’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-ExupéryJulien Cottereau, comédien, mime, bruiteur Duo Jatekok : Adélaïde Panaget et Naïri Badal, piano quatre mains Fane Desrue, mise en scène Idalio Guerreiro, lumières Madame Ookami, décorEntre conte et musique, un moment féérique à la rencontre du renard, de la rose, du serpent et de l’allumeur de réverbères… À partager en famille !avec le Rotary Club Dent de Crolles et le CSE Schneider Electric Grenoble

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38