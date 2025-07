Le Petit Prince Branches

Le festival de cinéma en plein air Ô la belle toile ! est organisé par le Pays d’art et d’histoire de l’Auxerrois. Chaque film sélectionné met en avant un élément patrimonial de la commune où il est projeté. Le petit Prince, 2015, réalisé par Mark Osborne. Avec Clara Pointcarré, Mackenzie Foy, André Dussollier. Pourquoi ce film ? Si la commune de Branches recèle des trésors, notamment son église décorée de peintures murales remarquables, elle est surtout connue pour son aéroport. Lorsqu’on pense aux avions, il est difficile de ne pas faire de lien avec l’écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry et son roman Le Petit Prince, écrit durant la Seconde Guerre mondiale depuis New York, où il était une voix de la Résistance. Il réalise lui-même les aquarelles qui accompagnent son texte. Ce chef d’oeuvre a été décliné de bien des façons, mais l’histoire et les valeurs qu’il véhicule demeurent.

Restauration et buvette sur place dès 19h30. Pensez à emporter un siège ou un coussin pour vous installer confortablement ! .

