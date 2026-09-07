Le Petit Prince, Cie Imaginaria – Théâtre Fantastique Route de Mirville Bolbec

Informations pratiques

Bolbec

Le Petit Prince, Cie Imaginaria – Théâtre Fantastique

Route de Mirville Le Val-aux-Grès, centre culturel Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 15:45:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22

Un Aviateur, tombé en panne dans le désert, rencontre un étrange petit garçon venu d’une autre planète : le Petit Prince.

Programmation jeune public – A partir de 12 ans.

Distribution : Edouard Maugard (dans le rôle du Petit Prince) et Antoine Caussin (dans le rôle de l’Aviateur) .

Route de Mirville Le Val-aux-Grès, centre culturel Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13

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English : Le Petit Prince, Cie Imaginaria – Théâtre Fantastique

L’événement Le Petit Prince, Cie Imaginaria – Théâtre Fantastique Bolbec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme