Le petit prince, conte musical Parc des expositions Segré Sainte-Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu

Le petit prince, conte musical Parc des expositions Segré

Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-01-13 19:00:00

fin : 2026-01-13 19:45:00

Date(s) :

2026-01-13

Dans le cadre du festival Ma Région Virtuose, le quintette à vent Le Concert Impromptu interprète le conte musical Le Petit Prince, mêlant narration et œuvres emblématiques du répertoire français. Le mardi 13 janvier 2026 à 19h au parc des expositions à Sainte-Gemmes d’Andigné.

Interprètes

Yves Charpentier, flûte

Violaine Dufès, hautbois et direction artistique

Jean-Christophe Murer, clarinette

Emilien Drouin, cor

Camille Donnat Bart, basson

Programme

Erik Satie Gymnopédie n°1

Claude Debussy Petite Suite

Marie Jaëll Petite valse chantante

Erik Satie Valse du chocolat aux amandes

Claude Debussy Nuages

Erik Satie Trois morceaux en forme de poire

Un voyage poétique et musical qui fait dialoguer l’univers de Saint-Exupéry avec les couleurs de la musique française. .

Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 21 29 parcexpo@segreenanjoubleu.fr

English :

As part of the Ma Région Virtuose festival, the wind quintet Le Concert Impromptu performs the musical tale Le Petit Prince, blending narration with emblematic works from the French repertoire. Tuesday January 13, 2026 at 7pm at the Sainte-Gemmes d’Andigné exhibition center.

