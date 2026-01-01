Le petit prince, conte musical Parc des expositions Segré Sainte-Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu
Début : 2026-01-13 19:00:00
fin : 2026-01-13 19:45:00
2026-01-13
Dans le cadre du festival Ma Région Virtuose, le quintette à vent Le Concert Impromptu interprète le conte musical Le Petit Prince, mêlant narration et œuvres emblématiques du répertoire français. Le mardi 13 janvier 2026 à 19h au parc des expositions à Sainte-Gemmes d’Andigné.
Interprètes
Yves Charpentier, flûte
Violaine Dufès, hautbois et direction artistique
Jean-Christophe Murer, clarinette
Emilien Drouin, cor
Camille Donnat Bart, basson
Programme
Erik Satie Gymnopédie n°1
Claude Debussy Petite Suite
Marie Jaëll Petite valse chantante
Erik Satie Valse du chocolat aux amandes
Claude Debussy Nuages
Erik Satie Trois morceaux en forme de poire
Un voyage poétique et musical qui fait dialoguer l’univers de Saint-Exupéry avec les couleurs de la musique française. .
Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 21 29 parcexpo@segreenanjoubleu.fr
English :
As part of the Ma Région Virtuose festival, the wind quintet Le Concert Impromptu performs the musical tale Le Petit Prince, blending narration with emblematic works from the French repertoire. Tuesday January 13, 2026 at 7pm at the Sainte-Gemmes d’Andigné exhibition center.
