Le Petit Prince, La Maison de Maitre, Melbourne

Le Petit Prince Lundi 16 mars, 15h00 La Maison de Maitre

Présentation d’une création théâtrale en lecture animée en français avec les surtitres en anglais

La Maison de Maitre Melbourne, Victoria, Australie Melbourne Victoria [{« type »: « link », « value »: « https://melbournefrenchtheatre.org.au/le-petit-prince-incusion-or-excursion/ »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Saint-Exupéry planètes

