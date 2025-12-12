LE PETIT PRINCE – LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris

LE PETIT PRINCE Début : 2026-03-02 à 16:00. Tarif : – euros.

« Retrouvez toute la poésie du Petit Prince dans un spectacle enchanteur, drôle et émouvant, idéal pour petits et grands rêveurs ! »Découvrez une adaptation fidèle et poétique du célèbre conte d’Antoine de Saint-Exupéry, qui séduit petits et grands spectateurs. À travers une mise en scène moderne, pleine d’humour et d’émotion, revivez le voyage magique du Petit Prince à la rencontre de personnages extraordinaires. Un spectacle idéal en famille, parfait pour rêver, rire et grandir ensemble, à partager absolument pendant les vacances scolaires !auteur Antoine de Saint-Exupérymise en scène Guillaume Arduinavec Camille Baubeau ou Louise Cachat, Martin Le Calvé ou Simon Truffet,Tristan Le Vexier ou Guillaume Arduin, Eloïse Drecq musique originale Argancostumes Léonie Avignoncréateurs lumières Guillaume Arduin, Ebbane Augé-Visaproduction Rosarosédurée 1hGenre : Spectacle familialType de public : À partir de 6 ans. Crédit photo : Didier Monge, Martin le Calvé

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75