Le Petit Prince Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin

Le Petit Prince

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Récit-concert familial par l’Ensemble Instrumental de la Mayenne orchestré par Chloé Meyzie, et Thibault de Montalembert.

Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent. Voici l’occasion d’y remédier en ouvrant son cœur à la poésie de Saint-Exupéry. Atmosphère d’une beauté onirique, orchestration légère et lumineuse… Au fil de ce voyage dans l’imaginaire d’un des textes les plus traduits au monde, la partition de J.P Beintus, interprétée par 18 instrumentistes, sublime les mots du poète aviateur, contés par Thibault de Montalembert.

Comédien pour le théâtre, le cinéma et la télévision (il incarne notamment Mathias Barneville dans la série Dix pour cent), ce grand lecteur et mélomane, né à Laval, se prête régulièrement à des lectures publiques. Une voix en or pour (re)découvrir en famille ce conte philosophique à la portée intemporelle. .

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 69 21 90 accueil.lereflet@ville-saint-berthevin.fr

English :

Récit-concert familial par l’Ensemble Instrumental de la Mayenne orchestrated by Chloé Meyzie, and Thibault de Montalembert.

German :

Familienkonzert mit dem Ensemble Instrumental de la Mayenne, orchestriert von Chloé Meyzie, und Thibault de Montaltembert.

Italiano :

Racconto e concerto per famiglie dell’Ensemble Instrumental de la Mayenne, orchestrato da Chloé Meyzie e Thibault de Montalembert.

Espanol :

Cuentacuentos y concierto familiar a cargo del Ensemble Instrumental de la Mayenne, orquestado por Chloé Meyzie y Thibault de Montalembert.

