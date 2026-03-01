LE PETIT PRINCE ALTIGONE Saint-Orens-de-Gameville

LE PETIT PRINCE

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

L’essentiel est invisible pour les yeux . Un avion tombe dans le désert du Sahara. Son pilote, perdu, rencontre alors un enfant venu des étoiles…

Ainsi commence un voyage bouleversant entre deux êtres que tout oppose, mais que la solitude et la quête de sens vont rapprocher.

A partir de 7 ans.

Dans cette adaptation théâtrale aussi sensible qu’inventive, deux comédiens endossent tour à tour les rôles multiples de l’univers du Petit Prince, tandis qu’un guitariste les accompagne en direct à la guitare électrique.

Le jeu des comédiens dévoile toute la richesse symbolique de l’œuvre, restituant tour à tour les moments burlesques, tendres ou plus contemplatifs. 8 .

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 39 17 39

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English :

The essential is invisible to the eye . A plane crashes in the Sahara desert. Its lost pilot meets a child from the stars?

Thus begins a deeply moving journey between two people who have nothing in common, but whose solitude and quest for meaning will bring them closer together.

Ages 7 and up.

L’événement LE PETIT PRINCE Saint-Orens-de-Gameville a été mis à jour le 2026-01-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE