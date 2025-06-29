LE PETIT PRINCE – SALLE EURYTHMIE Montauban

LE PETIT PRINCE – SALLE EURYTHMIE Montauban dimanche 10 mai 2026.

LE PETIT PRINCE Début : 2026-05-10 à 16:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE MONTAUBAN PRÉSENTE : LE PETIT PRINCEDans une scénographie magique augmentée, l’histoire du Petit Prince prend vie au sein d’un univers graphique animé puisant dans l’onirisme de l’œuvre, à mi-chemin entre le réel et le virtuel. Tous les âges y trouvent leur compte, il ne vous reste plus qu’à embarquer dans ce seul en scène fidèle au chef d’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EURYTHMIE RUE SALVADOR ALLENDE 82000 Montauban 82