LE PETIT PRINCE SLAM – LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu

LE PETIT PRINCE SLAM Début : 2026-02-03 à 18:00. Tarif : – euros.

Le slameur Fafapunk et le musicien compositeur Tomislav Matosin donnent vie de façon inédite et sincère au célèbre roman de Saint-Exupéry. Ensemble, ils portent à la scène ce récit pour en révéler la valeur philosophique et la charge poétique. Souvent drôle mais aussi profondément émouvant, Le Petit Prince Slam s’adresse aussi bien aux petits qu’aux plus grands.Le spectacle Le Petit Prince Slam ! rejoint le programme de CAP’ OU PAS CAP’, un temps fort dédié aux familles, proposé par les équipements culturels de la CAPI et coordonné par Le théâtre du Vellein, Scène de la CAPI. Des ateliers, des rencontres, des activités et des spectacles à partager avec vos enfants.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38