Le petit prince slam ! Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Le petit prince slam !

Espace Culturel Louis Aragon

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Théâtre musical par Goneprod Mercredi sans écran (Dès 7 ans).

D’après Le Petit Prince de Saint-Exupéry…

Amoureux d’oralité, le slameur Fafapunk donne vie de façon inédite et sincère au célèbre Petit Prince. Associé au musicien et compositeur Tomislav Matosin, qui incarne à ses côtés les personnages iconiques du roman de Saint-Exupéry, Fafapunk porte à la scène ce récit pour en révéler la valeur philosophique et la charge poétique.

Souvent drôle mais aussi profondément émouvant, Le petit prince slam ! s’adresse aussi bien aux petits qu’aux plus grands. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

