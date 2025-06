Le Petit prince Sorde-l’Abbaye 29 juin 2025 17:00

Landes

Le Petit prince Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 17:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry adapté par le théâtre du sentier. Entrée libre.

Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry adapté par le théâtre du sentier. Entrée libre. .

Salle des fêtes

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@sordelabbaye.fr

English : Le Petit prince

Antoine de Saint-Exupéry’s The Little Prince adapted by théâtre du sentier. Free admission.

German : Le Petit prince

Der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry, adaptiert vom Théâtre du sentier. Freier Eintritt.

Italiano :

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry adattato dal théâtre du sentier. Ingresso libero.

Espanol : Le Petit prince

El Principito de Antoine de Saint-Exupéry adaptado por el théâtre du sentier. Entrada gratuita.

L’événement Le Petit prince Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans