LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE – ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou dimanche 19 octobre 2025.

LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE Début : 2025-10-19 à 18:00. Tarif : – euros.

SOVA PRODUCTION PRÉSENTE : Le Petit Prince sur la glaceUn conte légendaire revisité dans un spectacle grandiose et poétiqueDécouvrez Le Petit Prince sur la glace, une adaptation spectaculaire du chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Ce spectacle unique mêle patinage artistique de haut niveau, acrobaties aériennes, projections immersives, costumes lumineux et musique originale pour faire revivre l’univers enchanteur du Petit Prince sur une scène glacée.Destiné à toute la famille, ce voyage interstellaire transporte petits et grands à travers des planètes étonnantes, à la rencontre de personnages inoubliables. Une aventure émouvante et visuellement éblouissante, qui nous rappelle que l’essentiel est invisible pour les yeux.Un rendez-vous féérique pour rêver, réfléchir et voir avec le cœur.

ARENA FUTUROSCOPE AVENUE DU FUTUROSCOPE 86360 Chasseneuil Du Poitou 86