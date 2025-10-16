LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE – LES ARENES DE METZ Metz

LAURA LAUNE Début : 2026-02-27 à 20:30. Tarif : – euros.

STRATEGES ORGANISATION PRÉSENTE : LAURA LAUNELAURA LAUNEGLORY ALLELUIAAprès une première tournée à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.Durée : 1H40Public : A partir de 14 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34