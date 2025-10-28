LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice mardi 28 octobre 2025.

LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE Début : 2025-10-28 à 20:00. Tarif : – euros.

SOVA PRODUCTION PRÉSENTE : LE PETIT PRINCE SUR LA GLACELe Petit Prince sur la glaceUn conte légendaire revisité dans un spectacle grandiose et poétiqueDécouvrez Le Petit Prince sur la glace, une adaptation spectaculaire du chef-d’œuvred’Antoine de Saint-Exupéry. Ce spectacle unique mêle patinage artistique de haut niveau,acrobaties aériennes, projections immersives, costumes lumineux et musique originalepour faire revivre l’univers enchanteur du Petit Prince sur une scène glacée.Destiné à toute la famille, ce voyage interstellaire transporte petits et grands à travers desplanètes étonnantes, à la rencontre de personnages inoubliables. Une aventure émouvanteet visuellement éblouissante, qui nous rappelle que l’essentiel est invisible pour les yeux.Un rendez-vous féérique pour rêver, réfléchir et voir avec le cœur.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06