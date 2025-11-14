LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE – ZENITH D’AMIENS Amiens

LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

SOVA PRODUCTION PRESENTE : LE PETIT PRINCELe Petit Prince sur la glaceUne aventure poétique et spectaculaire à vivre en famillePlongez dans l’univers féérique du Petit Prince sur la glace, un spectacle grandiose qui revisite le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Sur la glace, le célèbre conte prend vie comme jamais auparavant, porté par une fusion éblouissante de patinage artistique, acrobaties, musique originale et technologies visuelles de pointe.Destiné à un large public, ce voyage interstellaire nous entraîne de planète en planète à la rencontre de personnages aussi touchants qu’inoubliables. L’émotion, la poésie et la magie visuelle s’unissent pour nous rappeler avec puissance les grandes valeurs de l’histoire : l’amitié, l’amour, la responsabilité, et l’importance de voir avec le cœur.Un univers visuel et sensoriel à couper le souffle :?? Acrobaties aériennes vertigineuses – des artistes évoluent dans les airs sans harnais, défiant la gravité dans des numéros d’une rare intensité. ?? Projections immersives à 360° – la glace devient un écran vivant qui transporte le public dans l’espace, de planète en planète. ?? Décors lumineux en mouvement – étoiles, comètes et mondes imaginaires peuplent la scène dans un ballet de lumière et de poésie. ?? Costumes LED futuristes – chaque personnage rayonne dans un costume lumineux conçu spécialement pour incarner sa planète. ?? Musique originale et cinématographique – une bande sonore envoûtante accompagne chaque instant et amplifie l’émotion.Avec Le Petit Prince sur la glace, SOVA Production propose une relecture contemporaine, accessible et profondément humaine d’un classique universel. Le spectacle invite le public à rêver, ressentir, réfléchir — et surtout à redécouvrir le monde avec les yeux du cœur.

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80