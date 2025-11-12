LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE – ZENITH D’ORLEANS Orleans

LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE Début : 2025-11-12 à 20:00. Tarif : – euros.

SOVA PRODUCTION PRÉSENTE : LE PETIT PRINCE SUR LA GLACE Le Petit Prince sur la glace Un conte légendaire revisité dans un spectacle grandiose et poétique Découvrez Le Petit Prince sur la glace, une adaptation spectaculaire du chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Ce spectacle unique mêle patinage artistique de haut niveau, acrobaties aériennes, projections immersives, costumes lumineux et musique originale pour faire revivre l’univers enchanteur du Petit Prince sur une scène glacée. Destiné à toute la famille, ce voyage interstellaire transporte petits et grands à travers des planètes étonnantes, à la rencontre de personnages inoubliables. Une aventure émouvante et visuellement éblouissante, qui nous rappelle que l’essentiel est invisible pour les yeux. Un rendez-vous féérique pour rêver, réfléchir et voir avec le cœur.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45