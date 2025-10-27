LES MARCHANDS D’ÉTOILES – L’OMBRIERE Uzes

LES MARCHANDS D’ÉTOILES Début : 2026-04-11 à 20:30. Tarif : – euros.

COM. COMMUNES PAYS D’UZES PRÉSENTE : LES MARCHANDS D’ÉTOILESJuin 1942, la vie poursuit son cours, dans un dépôt de tissus parisien. Raymond Martineau, le patron qui semble tout droit sorti d’une pièce de Pagnol, ne réussit pas à imposer son autorité à sa fille. A sa femme non plus, d’ailleurs. Et puis il y a aussi Joseph, son plus jeune employé, dont le père est breton mais dont la mère est juive. Et enfin il y a Louis, son plus vieil employé, dont le nouvel ami est un collabo de la pire espèce. Mais à part ça… La vie poursuit son cours.Informations pratiques :L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h avant le début de la représentation.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place.Accès PMR.

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes 30