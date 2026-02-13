Le petit prince, Théâtre Gérard-Philipe, Saint-Cyr-l’École

Le petit prince Dimanche 12 avril, 16h00 Théâtre Gérard-Philipe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:15:00+02:00

Fin : 2026-04-12T16:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:15:00+02:00

Le chef d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry à (re)découvrir en famille ! « Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à l’intention des grandes ersonnes. » Antoine de Saint Exupéry

L’avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre alors un enfant venu des étoiles…

A travers le récit de son voyage, le Petit Prince livre son interprétation des choses essentielles de la vie : l’amitié, l’amour, la rencontre, la perte, la préciosité des relations humaines…

Dans une scénographie magique augmentée, l’histoire du Petit Prince prend vie au sein d’un univers graphique animé puisant dans l’onirisme de l’œuvre, à mi-chemin entre le réel et le virtuel. Tous les âges y trouvent leur compte : il ne vous reste plus qu’à embarquer dans ce seul en scène fidèle au chef d’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry !

Théâtre Gérard-Philipe Rue Gérard Philipe, 78210 Saint-Cyr-l’École Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 14 82 95 »}, {« type »: « email », « value »: « boutiqueculturelle@saintcyr78.fr »}]

un voyage étoilé à partager en famille Spectacle