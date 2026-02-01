LE PETIT PRINCE THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

LE PETIT PRINCE

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Venez vivre un moment magique en famille avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse une adaptation musicale du célèbre conte d’Antoine de Saint-Exupéry, ce chef-d’œuvre universel traduit dans plus de 500 langues. Venez avec vos enfants, ils vont adorer !

Dans cette création originale du compositeur et pianiste Thierry Huillet, l’histoire du Petit Prince prend vie sur scène grâce à la puissance évocatrice de la musique classique, mêlée à la voix d’un narrateur qui vous guide à travers les rencontres poétiques et philosophiques du petit voyageur.

Ce concert-conte musical est une invitation à (re)découvrir l’univers tendre, profond et lumineux du Petit Prince ses planètes étonnantes, ses personnages attachants et ses messages intemporels sur l’amitié, la responsabilité et l’importance de voir avec le cœur . 5 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 16 34 contact@orchestredechambredetoulouse.fr

English :

Experience a magical family moment with the Orchestre de Chambre de Toulouse: a musical adaptation of Antoine de Saint-Exupéry?s famous tale, a universal masterpiece translated into over 500 languages. Bring the kids they’ll love it!

