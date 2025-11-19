LE PETIT RECITAL DE CHANSONS FRANCAISES – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

LE PETIT RECITAL DE CHANSONS FRANCAISES Début : 2026-04-25 à 17:00. Tarif : – euros.

Une balade au coeur de la chanson Française où se mêlent un vent de nostalgie et le souvenir des chansons qui nous ont fait rêver, sourire et aimer.Une heure pour flâner dans l’univers de Georges Brassens, Jean Ferrat, Charles Aznavour, Georges Moustaki, Graeme Allwright…Un spectacle interactif que Francis partage avec simplicité avec le public, de petites mélodies que chacun peut fredonner à sa guise accompagné par une guitare et des harmonicas de toutes sortes qui nous transportent dans le monde de la belle chanson Française.Le Saviez-vous?Francis est un chanteur Multi instrumentiste qui sillonne les routes de France avec des spectacles dédiés à la chanson Française. Seul ou en duo, auteur compositeur, ses petits récitals sont des petites bulles d’oxygène qu’on respire à l’unisson.

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38