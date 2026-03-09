Le Petit Roc à Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Début : 2026-04-16 08:00:00
Trespoux'sitive et la Mairie de Trespoux-Rassiels organisent une journée sportive avec au programme deux randonnées pédestres et trails de 7.5 km et 11km, et quatre randonnées VTT 10,15,22 et 37 km.
Départs libres entre 8h et 10h.
Inscriptions sur place
Ravitaillement sur tous les parcours
Buvette, vente de sandwichs
La Halle Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 6 74 86 17 08
English :
Trespoux'sitive and the Mairie de Trespoux-Rassiels are organizing a field day with two hikes and trails of 7.5 km and 11km, and four mountain bike rides of 10, 15, 22 and 37 km
