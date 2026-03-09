Le Petit Roc à Trespoux-Rassiels Trespoux-Rassiels

Le Petit Roc à Trespoux-Rassiels

La Halle Trespoux-Rassiels Lot

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Début : 2026-04-16 08:00:00

fin : 2026-04-16

Trespoux'sitive et la Mairie de Trespoux-Rassiels organisent une journée sportive avec au programme deux randonnées pédestres et trails de 7.5 km et 11km, et quatre randonnées VTT 10,15,22 et 37 km.

Départs libres entre 8h et 10h.

Inscriptions sur place

Ravitaillement sur tous les parcours

Buvette, vente de sandwichs

La Halle Trespoux-Rassiels 46090 Lot Occitanie +33 6 74 86 17 08

English :

Trespoux'sitive and the Mairie de Trespoux-Rassiels are organizing a field day with two hikes and trails of 7.5 km and 11km, and four mountain bike rides of 10, 15, 22 and 37 km

