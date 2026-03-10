Le petit roi bougon Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Le petit roi bougon

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 14h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Le Divadlo Théâtre vous propose du théâtre d’objet et conte pour les enfants à partir de 3 ans.Familles

Il était une fois, dans un pays lointain, un tout petit château. Dans ce petit château, vivait un tout petit Roi.



Il possédait un jardin grand comme un mouchoir de poche. Il avait des amis et des fleurs plein son jardin, mais tout ça manquait de couleurs ou peut-être d’autre chose. Un matin, il décide de partir en quête de ce qui lui manque à bord de son oiseau de voyage.



Papier gâteau, papier bonbon, de soie ou à carreaux, pinceaux et pièces de mécano, l’histoire se fabrique sous nos yeux au rythme des demandes incessantes des personnages.



Mise en scène d’Hélène Arnaud

Livre de jeu Claire Pantel

Compagnie l’air de dire .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

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English :

Divadlo Théâtre offers object theater and storytelling for children aged 3 and over.

L’événement Le petit roi bougon Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille