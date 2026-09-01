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AGENDA · Tréguier

Le Petit Salon d’Henriette Renan Rue Saint-André Tréguier

samedi 19 septembre 2026 · Rue Saint-André · Tréguier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Saint-André
Adresse
La Nouvelle Perception
Ville
22220 Tréguier
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréguier

Le Petit Salon d’Henriette Renan

Rue Saint-André La Nouvelle Perception Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Une comédienne reçoit les participants par petits groupes pour tenir « salon » et se laisser raconter les histoires de Tréguier, de femmes.   .

Rue Saint-André La Nouvelle Perception Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Le Petit Salon d’Henriette Renan Tréguier a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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