Le petit salon du bien-être Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz

Le petit salon du bien-être

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz Haute-Savoie

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-09-27

3 ème édition du salon du bien être qui met à l’honneur des praticiens et thérapeutes du bien être locaux. Entrée et participations aux ateliers / conférences GRATUITS.

Restauration sur place

Jean Morel Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 85 61 29 joystudio.em@gmail.com

English :

3 rd edition of the wellness fair featuring local wellness practitioners and therapists. FREE admission and participation in workshops/conferences.

Catering on site

German :

3. Ausgabe der Wellness-Messe, bei der lokale Wellness-Praktiker und -Therapeuten im Mittelpunkt stehen. Eintritt und Teilnahme an den Workshops/Vorträgen sind KOSTENLOS.

Verpflegung vor Ort

Italiano :

3a edizione della fiera del benessere, con operatori e terapisti del benessere locali. Ingresso e partecipazione ai workshop/conferenze GRATUITI.

Ristorazione in loco

Espanol :

3ª edición de la feria del bienestar, con profesionales y terapeutas locales del bienestar. Entrada y participación en talleres/conferencias GRATUITAS.

Catering in situ

