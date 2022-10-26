Le petit spationaute Planétarium Rennes

Le petit spationaute Planétarium Rennes 26 octobre 2022 – 31 octobre 2025

Payant

Une séance spéciale pour les tout-petits.

Uniquement pendant les petites vacances scolaires et tout spécialement destinée aux très jeunes enfants, cette séance invite les petits spationautes à une découverte simple de l’Espace.

Début : 2022-10-26T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T12:30:00.000+01:00

https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie

Planétarium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine