Le petit théâtre de la MPT CEC Les Heures Claires Istres

Le petit théâtre de la MPT

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 18h30.

Samedi 7 mars 2026 à partir de 18h30.

Mercredi 29 avril 2026 à partir de 18h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16 2026-03-07 2026-04-29

Ils sont grands, moyens, petits, et ils ont un point commun: le théâtre ! Ils le pratiquent avec passion à la Maison Pour Tous, que ce soit de l’absurde, de l’improvisation, du classique ou du boulevard !

Venez les encourager et découvrir leurs saynettes préparées pour votre plus grand plaisir. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

They’re big, medium or small, and they all have one thing in common: theater! At the Maison Pour Tous, they practice it with passion, whether it’s absurd, improv, classical or boulevard!

L’événement Le petit théâtre de la MPT Istres a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme d’Istres