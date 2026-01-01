Le petit théâtre de la MPT CEC Les Heures Claires Istres
Le petit théâtre de la MPT CEC Les Heures Claires Istres vendredi 16 janvier 2026.
Le petit théâtre de la MPT
Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 18h30.
Samedi 7 mars 2026 à partir de 18h30.
Mercredi 29 avril 2026 à partir de 18h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-16 18:30:00
fin : 2026-01-16
Ils sont grands, moyens, petits, et ils ont un point commun: le théâtre ! Ils le pratiquent avec passion à la Maison Pour Tous, que ce soit de l’absurde, de l’improvisation, du classique ou du boulevard !
Venez les encourager et découvrir leurs saynettes préparées pour votre plus grand plaisir. .
CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com
English :
They’re big, medium or small, and they all have one thing in common: theater! At the Maison Pour Tous, they practice it with passion, whether it’s absurd, improv, classical or boulevard!
