Informations pratiques

Monts-sur-Guesnes

Le Petit Théâtre de Marigny « Goût de bouchon »

Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-28 15:00:00

fin : 2027-02-28

Date(s) :

2027-02-28

Une pièce de Gaëtan Guignard.

Retrouvez avec plaisir une troupe fidèle à la scène de la Montjoie qui est de retour cette saison avec une nouvelle comédie pleine de rythme et de rebondissements.

Entre quiproquos, situations cocasses et répliques savoureuses, les comédiens

vous entraînent dans une pièce placée sous le signe du rire et de la bonne

humeur. Une valeur sûre pour partager un excellent moment en famille ou entre amis !

La compagnie de Marigny-Brizay va une fois encore vous faire passer un

excellent après-midi ! .

Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Petit Théâtre de Marigny « Goût de bouchon »

L’événement Le Petit Théâtre de Marigny « Goût de bouchon » Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais