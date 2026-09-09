Le Petit Théâtre de Marigny « Goût de bouchon » Monts-sur-Guesnes
dimanche 28 février 2027 · Monts-sur-Guesnes
Informations pratiques
Monts-sur-Guesnes
Le Petit Théâtre de Marigny « Goût de bouchon »
Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-28 15:00:00
fin : 2027-02-28
Date(s) :
2027-02-28
Une pièce de Gaëtan Guignard.
Retrouvez avec plaisir une troupe fidèle à la scène de la Montjoie qui est de retour cette saison avec une nouvelle comédie pleine de rythme et de rebondissements.
Entre quiproquos, situations cocasses et répliques savoureuses, les comédiens
vous entraînent dans une pièce placée sous le signe du rire et de la bonne
humeur. Une valeur sûre pour partager un excellent moment en famille ou entre amis !
La compagnie de Marigny-Brizay va une fois encore vous faire passer un
excellent après-midi ! .
Théâtre de la Montjoie Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 37 46 29
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English : Le Petit Théâtre de Marigny « Goût de bouchon »
L’événement Le Petit Théâtre de Marigny « Goût de bouchon » Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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