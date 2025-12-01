Le petit théâtre de Noël

Dangeau Eure-et-Loir

Début : 2025-12-14 11:00:00

2025-12-14

Noël approche, l’hiver aussi. C’est le moment idéal pour se réfugier au chaud à la bibliothèque avec un bon livre. Petits et grands, venez écouter quelques histoires et partager ce moment de convivialité avec nous. À partir de 3 ans jusque 103 ans.

Après la lecture, saison des fêtes oblige, une petite pause sucrée s’impose. .

Dangeau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bibliotheque@dangeau.fr

Christmas is approaching, and so is winter. It’s the perfect time to take refuge in the warmth of the library with a good book. Young and old, come and listen to a few stories and share a moment of conviviality with us. Ages 3 to 103.

