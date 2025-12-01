Le petit théâtre de Noël Dangeau
Le petit théâtre de Noël Dangeau dimanche 14 décembre 2025.
Le petit théâtre de Noël
Dangeau Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Noël approche, l’hiver aussi. C’est le moment idéal pour se réfugier au chaud à la bibliothèque avec un bon livre. Petits et grands, venez écouter quelques histoires et partager ce moment de convivialité avec nous. À partir de 3 ans jusque 103 ans.
Après la lecture, saison des fêtes oblige, une petite pause sucrée s’impose. .
Dangeau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bibliotheque@dangeau.fr
English :
Christmas is approaching, and so is winter. It’s the perfect time to take refuge in the warmth of the library with a good book. Young and old, come and listen to a few stories and share a moment of conviviality with us. Ages 3 to 103.
