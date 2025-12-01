Le Petit Théâtre d’Ombres Théâtre Louis Jouvet Belfort

Le Petit Théâtre d’Ombres

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-09

Contrairement aux marionnettes traditionnelles, le théâtre d’ombres offre une expérience unique et enchanteresse. Il s’agit d’un des arts les plus anciens, simples à réaliser et riche en créativité.

Armés de papier, de ciseaux, de baguettes en bois et d’un drap blanc, les participants peuvent laisser libre cours à leur imagination. Ajoutez des filtres colorés et un projecteur pour créer une ambiance spectaculaire, transformant chaque performance en un véritable film d’animation. .

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

English : Le Petit Théâtre d’Ombres

