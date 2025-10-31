Le petit théatre Musée de Bretagne Rennes Mardi 23 décembre, 14h00, 16h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Comme les vieux cirques, Misère, Prospérus et le petit Mimosa sillonnent le monde en quête de l’endroit où monter leur petit théâtre.

À force de voyages, ils finissent par s’aventurer en pays gallo et font la rencontre de personnages aux caractères plus trempés les uns que les autres.

Gratuit dans la limite des places disponibles, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-23T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-23T17:15:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine