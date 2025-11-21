Le Petit Théâtre Nomade Bibliothèque Bacqueville-en-Caux
Bibliothèque 65 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
Un spectacle d’ombres chinoises et d’histoires féériques à partager entre petits et grands avec la Compagnie la Cerise sur le Mot. Dès 4 ans !
Réservation obligatoire- places limitées .
Bibliothèque 65 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 13 71
English : Le Petit Théâtre Nomade
