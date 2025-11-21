Le Petit Théâtre Nomade Bibliothèque Bacqueville-en-Caux

Le Petit Théâtre Nomade

Bibliothèque 65 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

2025-11-21

Un spectacle d’ombres chinoises et d’histoires féériques à partager entre petits et grands avec la Compagnie la Cerise sur le Mot. Dès 4 ans !

Réservation obligatoire- places limitées .

Bibliothèque 65 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 13 71

