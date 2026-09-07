Le Petit Train à Vapeur, Parc municipal de la Pointe, Lespinasse

Informations pratiques

Le Petit Train à Vapeur 19 et 20 septembre Parc municipal de la Pointe Haute-Garonne

Accès libre et gratuit. Non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Montez à bord d’un véritable train à vapeur à l’échelle 7 pouces 1/4 et laissez-vous embarquer pour une balade de quelques minutes au cœur du parc municipal de la Pointe. Plusieurs locomotives seront en circulation et vous pourrez les essayer tout au long de la journée. Une exposition de modèles réduits complétera cette découverte, pour le plaisir des petits comme des grands.

Parc municipal de la Pointe Chemin du Parc, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie http://le-petit-train-de-grenade.fr Le parc municipal de la Pointe a été renommé le « Parc Gino » en l’honneur de son ancien propriétaire. De nouvelles installations sont en cours : le petit train garonnais, un parcours santé et un espace de jeux pour les enfants. Le parcours est ombragé. Parking situé sur le chemin du parc.

Montez à bord d’un véritable train à vapeur à l’échelle 7 pouces 1/4 et partez pour une ballade de quelques minutes dans un écrin de verdure qu’est le parc municipal de la Pointe. Plusieurs seront et…

©le petit train garonnais