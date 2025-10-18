Le petit train de bacchus RDV Le Verre des Costières Nîmes

Le petit train de bacchus

RDV Le Verre des Costières 7 Esplanade Charles de Gaulle Nîmes Gard

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-18

Une « tournée” gourmande à bord du petit-train de Bacchus !

English :

A gourmet « tour » aboard Bacchus’ little train!

German :

Eine Gourmet-Tour an Bord des kleinen Zuges von Bacchus!

Italiano :

Un « tour » gastronomico a bordo del trenino di Bacco!

Espanol :

¡Un « tour » gastronómico a bordo del trenecito de Baco!

