Le Petit train de Méjanes Domaine de Méjanes Arles

Le Petit train de Méjanes Domaine de Méjanes Arles lundi 1 septembre 2025.

Le Petit train de Méjanes

Du 01/09 au 30/09/2025 tous les jours.

Départs à 11h00, 14h00 et 15h00 sans réservation.

Du 01/10 au 02/11/2025 tous les jours.

sauf les 06/10 et 13/10.

Départs à 11h00 et 14h30 sans réservation, fermé les lundis 6 et 13 octobre.

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine de Méjanes D37 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-09-01 2025-10-01

Le Petit Train de Méjanes vous fera découvrir toute la diversité des paysages de Camargue grâce à un circuit pittoresque sur les bords de l’étang du Vaccarès.

Le Petit Train de Méjanes vous fera découvrir toute la diversité des paysages de Camargue grâce à un circuit pittoresque sur les bords de l’étang du Vaccarès. Le petit train sillonne le domaine et effectue une boucle de 3.5 km durant 25 minutes environ. A bord du train, vous observerez la faune et la flore sauvages locales taureaux, chevaux, canards, hérons, passereaux, busards, flamants roses… .

Domaine de Méjanes D37 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Domaine de Méjanes little train will make you discover all the diversity of the Camargue landscapes thanks to a picturesque circuit on the banks of the Vaccarès pond.

German :

Der Petit Train de Méjanes zeigt Ihnen auf einer malerischen Strecke entlang der Ufer des Étang du Vaccarès die ganze Vielfalt der Camargue-Landschaften.

Italiano :

Il Petit Train de Méjanes vi porta in un viaggio pittoresco lungo le rive dell’Etang du Vaccarès per scoprire la diversità del paesaggio della Camargue.

Espanol :

El Petit Train de Méjanes le lleva en un pintoresco viaje por las orillas del Etang du Vaccarès para descubrir la diversidad del paisaje de Camarga.

L’événement Le Petit train de Méjanes Arles a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme d’Arles