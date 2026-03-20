Le Petit train de Méjanes Domaine de Méjanes Arles

Le Petit train de Méjanes

Du 28/03 au 03/04/2026 tous les jours à partir de 11h et à partir de 14h30.

Du 04/04 au 30/06/2026 tous les jours à partir de 11h, à partir de 14h et à partir de 15h.

Du 01/07 au 31/08/2026 tous les jours à partir de 10h, à partir de 11h, à partir de 14h, à partir de 15h et à partir de 16h.

Du 01/09 au 30/09/2026 tous les jours à partir de 11h, à partir de 14h et à partir de 15h.

Du 01/10 au 01/11/2026 tous les jours à partir de 11h et à partir de 14h30.

sauf les 05/10 et 12/10.

Fermeture exceptionnelle les 5 et 12/10.

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine de Méjanes D37 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-04 2026-07-01 2026-09-01 2026-10-01

Le Petit Train de Méjanes vous fera découvrir toute la diversité des paysages de Camargue grâce à un circuit pittoresque sur les bords de l’étang du Vaccarès.Enfants

Le petit train sillonne le domaine et effectue une boucle de 3.5 km durant 25 minutes environ. A bord du train, vous observerez la faune et la flore sauvages locales taureaux, chevaux, canards, hérons, passereaux, busards, flamants roses… .

Domaine de Méjanes D37 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Petit Train de Méjanes takes you on a picturesque tour of the Camargue’s diverse landscapes along the banks of the Etang du Vaccarès.

L’événement Le Petit train de Méjanes Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles