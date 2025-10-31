Le Petit Train des âmes perdues Départ devant l’Office de Tourisme Le Mans

vendredi 31 octobre 2025.

Le Petit Train des âmes perdues

Départ devant l’Office de Tourisme 16, rue de l’Etoile Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:15:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Venez fêter Halloween au Mans avec l’Office de Tourisme !

Un aller simple au cœur des mystères du Mans.

Vous cherchez quoi faire au Mans pour vivre une expérience originale ?

Embarquez à bord du petit train des âmes perdues pour une découverte aussi captivante qu’intrigante.

Le long de ses rues paisibles et derrière ses belles façades historiques, se cachent parfois de lourds secrets. Avec Isabelle, historienne des faits divers, partons à la découverte des légendes, des anecdotes et des mystères parfois non élucidés qui rejoignent très souvent la Grande Histoire !

De la période gallo-romaine au XXIe siècle, le parcours du Petit Train des âmes perdues vous entraînera vers des sites, témoins de crimes sordides ou non élucidés…

Une durée frissonnante de 45mn.

Un départ glaçant depuis l’Office de Tourisme.

Une date énigmatique le vendredi 31 octobre à 16h15 et 17h30.

Un tarif de 12€ pour les adultes, 10€ pour les enfants de de 18 ans.

Cette visite est recommandée à partir de 12 ans… Certains secrets, sont un peu sombres pour des oreilles trop sensibles.

Infos et billetterie exclusivement à l’Office de Tourisme Le Mans Métropole, 16, rue de l’étoile 02 43 28 17 22 .

Départ devant l’Office de Tourisme 16, rue de l’Etoile Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 officedetourismelemans@lemans-tourisme.fr

English :

Come and celebrate Halloween in Le Mans with the Tourist Office!

German :

Feiern Sie mit dem Office de Tourisme Halloween in Le Mans!

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween a Le Mans con l’Ufficio del Turismo!

Espanol :

¡Venga a celebrar Halloween en Le Mans con la Oficina de Turismo!

