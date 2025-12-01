Le petit train du Père Noël à Autremencourt ! Autremencourt

Le petit train du Père Noël à Autremencourt !

Salle des fêtes Autremencourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20

Un incontournable des environs de Laon !

Ou comment découvrir les illuminations de cette commune proche de Marle à bord du petit train du Père Noël, magie garantie !

En plus, une nouveauté vous attendra cette année avec un marché de Noël et de la petite restauration (vin et chocolat chaud, frites, gaufres, bière de Noël, etc) qui vous attendront lors des soirées !

RV dans la commune pour le départ les samedis 13 & 20/12 de 18h à 23h ! .

Salle des fêtes Autremencourt 02250 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 06 43

English :

A must-see in the Laon area!

German :

Ein Muss in der Umgebung von Laon!

Italiano :

Una tappa obbligata nella zona di Laon!

Espanol :

Una visita obligada en la zona de Laon

