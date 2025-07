Le Petit Train du Picodon Projection et animations Dieulefit

Le Petit Train du Picodon Projection et animations Dieulefit samedi 9 août 2025.

Le Petit Train du Picodon Projection et animations

Place de la Gare Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-09

Samedi et dimanche présentation du wagon couvert K4051 restauré par l’association

.

Place de la Gare Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 73 75 65 petittraindupicodon@orange.fr

English :

Saturday and Sunday: presentation of boxcar K4051 restored by the association

German :

Samstag und Sonntag: Präsentation des vom Verein restaurierten gedeckten Güterwagens K4051

Italiano :

Sabato e domenica: presentazione del vagone K4051 restaurato dall’associazione

Espanol :

Sábado y domingo: presentación del vagón K4051 restaurado por la asociación

L’événement Le Petit Train du Picodon Projection et animations Dieulefit a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux