Le petit train enchanté Place Saint Pierre Mâcon mercredi 10 décembre 2025.

Place Saint Pierre Devant l’Office de Tourisme Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-26 18:00:00

2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02 2026-01-03

À bord du Petit Train Enchanté, laissez-vous guider par la voix d’un conteur et partez à la découverte d’un univers féerique.
Au fil des rues illuminées de Mâcon, les décorations prennent vie, les histoires se tissent, et la ville se transforme en un véritable livre de contes à ciel ouvert.
Un moment suspendu, entre rêve et émerveillement, à partager en famille ou entre amis pour vivre la magie de Noël autrement.   .

Place Saint Pierre Devant l’Office de Tourisme Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 

