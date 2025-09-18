Le Petit Train Touristique Promenade commentée Mesnil-Saint-Père

Départ du Port de Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-Père Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Début : 2025-09-18 10:00:00

fin : 2025-09-24

2025-09-18 2025-09-24 2025-10-03

Promenade commentée d’une heure sur la faune et la flore, de 14 km à travers la Forêt d’Orient.

Départ de Mesnil-Saint-Père jusqu’à la Maison du Parc, puis retour au port avec un accès à la Maison des Lacs.



Sur réservation auprès de La Mangeoire. .

Départ du Port de Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 20 72 mangeoire@wanadoo.fr

