Le Petit Train Touristique Promenade commentée Mesnil-Saint-Père
Le Petit Train Touristique Promenade commentée Mesnil-Saint-Père jeudi 18 septembre 2025.
Le Petit Train Touristique Promenade commentée
Départ du Port de Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-Père Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 10:00:00
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-18 2025-09-24 2025-10-03
Promenade commentée d’une heure sur la faune et la flore, de 14 km à travers la Forêt d’Orient.
Départ de Mesnil-Saint-Père jusqu’à la Maison du Parc, puis retour au port avec un accès à la Maison des Lacs.
Sur réservation auprès de La Mangeoire. .
Départ du Port de Mesnil-Saint-Père Mesnil-Saint-Père 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 20 72 mangeoire@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Petit Train Touristique Promenade commentée Mesnil-Saint-Père a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne